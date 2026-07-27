El Consorcio de Bomberos de Castellón trabaja en el incendio de la Vall d'Uixó / Europa Press

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El Consorcio de Bomberos de Castellón trabaja en el incendio de la Vall d'Uixó

Europa Press

Imágenes de los trabajos realizados por el Consorcio de Bomberos de Castellón durante la jornada de domingo en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, con todo el dispositivo de más de 450 efectivos y 25 medios aéreos, que siguen trabajando en el control del incendio de la Vall d'Uixó, con más de 6.500 hectáreas afectadas y 16 municipios desalojados y 3 confinados. (Fuente: Bombers Diputació Castelló) Más información