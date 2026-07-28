Lucía Feijoo Viera

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Más de 400 efectivos trabajan toda la noche para contener el fuego del pantano de San Juan, uno de los focos mas activos

Los equipos de extinción tratan de frenar el avance de los incendios antes de que la ola de calor dificulte su labor. En las ultimas horas, se han confinado y desalojado tres nuevos municipios. Más de 400 efectivos han trabajado toda la noche para contener el fuego al norte del pantano de San Juan en Madrid. Los equipos no tienen demasiado margen antes de que el tiempo vuelva a ponerse en su contra. En Madrid, durante toda la noche, buena parte de los esfuerzos se han concentrado en el pantano de San Juan. Este foco es uno de los más activos. Está en la frontera con Ávila. La situación allí es tan preocupante que los aviones antiincendios trabajaron hasta las diez de la noche, algo muy inusual. En tierra, en las últimas horas, 400 efectivos intentaban controlar las llamas. Hay que avanzar tanto como se pueda antes de que el viento cambie de dirección y complique el operativo.