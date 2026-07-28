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Las exmonjas de Belorado comparecen en los juzgados de Burgos

Cuatro de las exmonjas de Santa Clara de Belorado han declarado en el juzgado de Briviesca por la venta de obras de arte y bienes catalogados como Patrimonio Histórico del convento en el que vivían. Han defendido su derecho a vender esas obras porque aseguran que es una práctica habitual para la supervivencia en las órdenes religiosas. Además, han calificado de rastreros a los que las acusan de apropiación indebida. La Fiscalía y la acusación particular piden 12 años de cárcel para ellas. Más información