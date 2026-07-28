Los vecinos de La Vall d'Uixó regresan a sus casas: "Está lleno de ceniza y polvo" / Europa Press

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Los vecinos de La Vall d'Uixó regresan a sus casas: "Está lleno de ceniza y polvo"

Vecinos del municipio castellonense de La Vall d'Uixó han regresado esta mañana a sus viviendas -tras haber sido evacuados por el incendio que afecta a la zona- y han afirmado que se han encontrado sus residencias llenas de cenizas, humo e, incluso, "animalitos muertos". José Antonio, Verónica, Miguel y Juan Luis son vecinos del municipio que ya han podido regresar a sus casas. Más información