El fuego de la Vall d'Uixó (Castelló) arrasa 9.300 hectáreas en el quinto día de incendio / Europa Press

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El fuego de la Vall d'Uixó (Castelló) arrasa 9.300 hectáreas en el quinto día de incendio

El incendio que desde el sábado quema el entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, ha arrasado hasta el momento unas 9.300 hectáreas y afecta a un perímetro de 81 kilómetros. Así lo ha precisado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama. Por su parte, el director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Kindelán, ha añadido que el flanco que más preocupa en este quinto día de lucha contra las llamas es el oeste, entre los términos de Tales y Alfondeguilla. Más información