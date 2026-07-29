La Guardia Civil refuerza la seguridad en los pueblos evacuados por el incendio de Castellón / Europa Press

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La Guardia Civil refuerza la seguridad en los pueblos evacuados por el incendio de Castellón

Los municipios que se encuentran evacuados a causa del incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón) verán reforzada su seguridad, ya que a los efectivos de la Guardia Civil que ya se encargaban de patrullar la zona, se van a sumar esta misma tarde refuerzo del Grupo de Reserva en Seguridad (GRS) de Valencia. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la reunión del Cecopi de este miércoles. Más información