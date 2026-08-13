Lucía Feijoo Viera

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Muere ahogada una mujer que fue a ver el eclipse cerca de un pantano en Asturias

El Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil rescataba de madrugada el cuerpo sin vida de una mujer en el Pantano de Valdemurio-Quiró, en Asturias. La víctima, de 52 años, y su pareja habían pasado la tarde por la zona a donde habían acudido para disfrutar del eclipse. Tras la observación ella decidió darse un baño. Según contó su acompañante a los agentes, en un momento dado, se sumergió en el agua por completo, y dejó de verla. Al comprobar que no salía, se tiró él también al pantano sin encontrarla. Se trata de una zona sin corrientes, y aún con la poca visibilidad del fondo, los buzos localizaron el cuerpo a una profundidad de entre 7 y 10 metros, no muy lejos de la zona de desaparición. La Guardia Civil también tuvo que intervenir anoche para rescatar a cuatro personas que habían subido a la sierra de Madrid para ver el eclipse. Dos de ellas se habían perdido en la zona de Siete Picos y estaban en perfecto estado. Otras dos, una por lipotimia y otra por una indisposición fueron trasladadas por los servicios sanitarios.