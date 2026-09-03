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La presidenta de la AVL pide al Consell trabajar para fortalecer el prestigio del valenciano

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La presidenta de la AVL pide al Consell trabajar para fortalecer el prestigio del valenciano / Europa Press

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La presidenta de la AVL pide al Consell trabajar para fortalecer el prestigio del valenciano

Europa Press

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Declaraciones de la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, que ha llamado a no "renunciar" al valenciano y situarlo "en el lugar que le corresponde", ha reivindicado que es una lengua "unitaria y diversa, propia y compartida" y "una pieza más, como todas las otras, pero diferente, única y necesaria". Francés ha apostado por fomentar el uso de la lengua "en todos los ámbitos de la vida", ha pedido al Consell "trabajar juntos para fortalecer la autoestima lingüística y el prestigio social" de la misma y se ha comprometido a defender una institución "clara en la norma, próxima, útil y al servicio de la ciudadanía". Más información

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