La presidenta de la AVL pide al Consell trabajar para fortalecer el prestigio del valenciano / Europa Press

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La presidenta de la AVL pide al Consell trabajar para fortalecer el prestigio del valenciano

Declaraciones de la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, que ha llamado a no "renunciar" al valenciano y situarlo "en el lugar que le corresponde", ha reivindicado que es una lengua "unitaria y diversa, propia y compartida" y "una pieza más, como todas las otras, pero diferente, única y necesaria". Francés ha apostado por fomentar el uso de la lengua "en todos los ámbitos de la vida", ha pedido al Consell "trabajar juntos para fortalecer la autoestima lingüística y el prestigio social" de la misma y se ha comprometido a defender una institución "clara en la norma, próxima, útil y al servicio de la ciudadanía". Más información