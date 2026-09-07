Vuelta al cole: 8 millones de alumnos regresan a las aulas con nuevos retos / Europa Press

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Vuelta al cole: 8 millones de alumnos regresan a las aulas con nuevos retos

Después de casi tres meses de vacaciones, toca volver a la rutina. Los colegios recuperarán este lunes la normalidad y más de ocho millones de alumnos retomarán la actividad lectiva. Entre los retos de este nuevo curso escolar está la reducción de ratios, así como la reforma del acceso a la función docente. Para las familias, el desafío estará en los gastos: La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha alertado de que los precios han aumentado alrededor de un 10% respecto a cursos anteriores.