Seis días después del crimen, el paradero del presunto parricida de Barcelona es todavía un misterio. Porque aunque llegó a presentarse en el aeropuerto tras escapar del hotel, el presunto asesino de su hijo no ha volado con su documentación y los investigadores descartan que posea documentos falsos que le ayudaran en la huida. Primero las cámaras del pasillo, después las de la zona por donde escapó y en tercer lugar las cámaras de la terminal del aeropuerto del Prat, aquí llegó Martin Ezequiel en taxi. Tras pagar y bajarse le dijo al conductor que le aguardara unos minutos, pero nunca regresó. Las imágenes en poder de los investigadores le muestran dándose la vuelta antes del control de seguridad, pero no hay absoluta certeza de que haya salido del aeropuerto. No ha cogido ningún vuelo con su pasaporte o DNI, y aunque no se descarta del todo es poco probable que portara documentación falsa para volar haciéndose pasar por otra persona. Llevaba la misma ropa que se ve aquí, cuando huyó del hotel. Había reservado la habitación de hotel el domingo 22 de agosto, dos días antes del crimen, otra señal de la premeditación con que actuó y que será un agravante más si finalmente es juzgado. Buscan su rastro por toda Barcelona y también en El Vendrell, la localidad de Tarragona a donde regresó a vviir con su familia tras iniciar la separación con su pareja.