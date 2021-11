Un avión de Air Arabia Maroc procedente de Casablanca y con destino a Estambul, en Turquía, se desvía al aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, porque uno de los pasajeros necesita atención médica urgente por una descompensación diabética. Y es ahí, en ese proceso de traslado hospitalario cuando una veintena de ocupantes del aparato decide emprender la huida a la carrera. Diez eran detenidos anoche mismo en el término municipal de Marratxí, a casi cuatro kilómetros de la terminal. Están a la espera de ser puestos a disposición judicial. Lo mismo que el causante de la escala de emergencia, que tras una revisión médica ya ha sido dado de alta. Otro pasajero, que no llegó a salir del avión, también ha sido detenido por agresión a la autoridad. Mientras se sigue buscando a otros 12 ocupantes de la aeronave, entre ellos el acompañante del hombre de 32 años que necesitó atención hospitalaria. Unos hechos que mantuvieron inoperativas las pistas hasta las once de la noche, con 47 vuelos cancelados y otros 13 desviados. Una situación que para la presidenta balear no se puede volver a repetir y hace necesario, dice, revisar los protocolos para garantizar la seguridad. Es algo nunca visto hasta ahora, según explica la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo. Pasajeros que, tras un aterrizaje de emergencia por atención sanitaria, escapan de la terminal.