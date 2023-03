La provincia de Alicante ha sufrido una vez más la vergüenza de convertirse en el escenario de una xenófoba. Adriana González, una venezolana residente en España desde hace más de ocho años, ha denunciado en las redes sociales la agresión física y verbal que sufrió después de que dos mujeres chocaran contra su vehículo en una carretera de Rojales. Según el relato de la víctima, al ver que era sudamericana, las dos mujeres, en visible estado de embriaguez, comenzaron a atacarla, tanto física como verbalmente, junto a su novio, Adrián.

En el vídeo publicado por el usuario de Instagram @adrianescostablanca se puede ver cómo una de las mujeres ataca a González diciéndole: "Puede venir la policía, yo he cometido un error y ya está, no pasa nada, pero tú eres 'machupichu', eres una indígena. A mí la guardia me va a juzgar por un delito vial, pero tú eres 'machupichu' y aquí en España eres una puta basura".

Según el testimonio de González, después de que su novio llamara a la policía, las agresoras comenzaron a golpearla mientras ella pedía ayuda, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Las agresoras también trataron de agredir a Adrián, pero este logró evitar enfrentarse a ellas.

En un vídeo publicado por la cuenta de Instagram de @davidplacer, Adriana cuenta en primera persona lo sucedido: "Dos conductoras ebrias venían en sentido contrario y me han impactado de forma frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y esto las ha hecho ponerse lívidas de la rabia. A mí me han tirado al suelo, me han golpeado, arañado y mordido, tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas, tengo un edema en la parte trasera de mi cabeza y un esguince de tobillo".

Adriana González ha explicado además que ya ha presentado una denuncia por agresión física y por un delito de odio contra ella. "Cuando llegó la Guardia Civil, ellas reaccionaron de forma violenta. Le hicieron el control de alcoholemia, por lo que pude escuchar fue positivo, escuché el comentario 'esto es para retirarles el carné'", ha explicado la víctima.

La joven venezolana ha subido además otra publicación en la que se pueden ver las supuestas secuelas de este nuevo caso de agresión xenófoba en la provincia de Alicante. Además, en su cuenta de Instagram, Adriana González escribe: "Soy orgullosamente latina, venezolana y también española porque aquí en España, he trabajado y mi formación ha continuado".