Una de las vecinas del mismo rellano del edificio afectado por el incendio en Mariners número 1 (en la Vila Joiosa) donde han fallecido tres personas (abuela , padre e hijo) cuenta que le despertó la alarma de incendios. "Cuando intenté salir había mucho humo y no podía salir", afirma la joven que vive en el mismo rellano y a solo dos apartamentos de donde se ha producido el incendio.

Hasta que no han apagado el incendio los bomberos "no me han podido sacar", ha indicado. La joven se mostraba aún consternada por lo ocurrido y también al haberse enterado que habían muerto sus vecinos en el siniestro.