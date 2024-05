La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de un delito contra la salud pública en las localidades de Villena y Murcia. Se dedicaban a la venta de sustancias utilizadas para potenciar el rendimiento deportivo, usando para la captación de clientes un gimnasio de una localidad de Villena. También realizaban entregas directas en persona en otras localidades. Se intervinieron una gran cantidad de sustancias, dinero en metálico y un vehículo de alta gama.

El ilícito fue detectado por la Policía Nacional cuando una empresa con funciones de entrega de paquetería tuvo unos problemas con un cliente. Al parecer, un varón se personó en la oficina y quiso recoger un paquete que no iba a su nombre. Cuando se le fue a entregar la mercancía, el responsable del local detectó que el varón que lo iba a recoger estaba intentando engañarlo, haciéndose pasar por el titular del paquete. Durante la conversación, este hombre no presentó ningún justificante para que se le pudiera entregar la mercancía, contradiciéndose en sus manifestaciones, y poniendo escusas para la recogida que no eran muy lógicas.

Se vivieron momentos de tensión cuando el responsable del establecimiento se negó a entregar el paquete y le indicó que iba a ser devuelto a su origen por problemas en la recogida. Fue tal la desesperación del hombre que quería recoger el paquete que llegó a ofrecer 300 euros para que se lo diera, con la condición de no identificarse con su nombre real.

Primeras actuaciones

Una patrulla de la Policía Nacional se personó en el establecimiento no pudiendo localizar al varón, el cual abandonó el lugar de manera apresurada a bordo de un vehículo de alta gama antes de que llegaran. Estos intervinieron el paquete e iniciaron el protocolo establecido para estos casos, tomando las medidas de protección necesarias, a nivel tanto personal como jurídico.

Los agentes de Policía Judicial de la Policía Nacional que llevaron la investigación, recabaron toda la información necesaria para investigar lo ocurrido, tomando declaración al responsable, recuperando las cámaras de seguridad del establecimiento y analizando el paquete a través de medios técnicos.

Se pudo constatar que la mercancía intervenida, había sido enviada desde Europa del Este, tratándose de sustancia anabolizante y medicación usada para potenciar hormonas como la testosterona, además, se consiguieron imágenes del varón que pretendía recoger el paquete, y se tomó en consideración ciertas manifestaciones del responsable que vinculaban a aquel hombre con un posible delito contra la salud pública.

La Policía Nacional vio indicios de delito en los hechos acontecidos por lo que procedió a la localización y detención del presunto autor, practicándose las diligencias correspondientes para conocer el paradero de este hombre, descubriendo que había abandonado Alicante con la finalidad de evadir cualquier responsabilidad penal.

Intensificación de la investigación

Se intensificó la investigación viendo que los hechos adquirían mayor relevancia y se extendían a otras localidades. Dentro de las diligencias practicadas se descubrió que otro varón de mediana edad estaba involucrado en el ilícito, tratándose del propietario de un centro deportivo de la ciudad de Villena que estaba utilizando el establecimiento como elemento de captación para la venta.

La Policía Nacional realizó un estudio sobre estos dos hombres, siguiendo sus pasos durante algunos meses. En ese tiempo se adquirieron más datos que involucraba a los dos en un delito contra la salud pública, llegando a conocer la jerarquía en su unión, el reparto de tareas que tenían, y los lugares de localización y actuación.

Desplazamiento de efectivos

Se estableció un dispositivo para las detenciones desplazando a agentes de la Policía Nacional a las localidades de Villena y de Murcia. El primer detenido no tardó en ser localizado en la localidad de Murcia, siendo interceptado a primeras horas de la mañana cuando se disponía a entrar en su casa. El segundo fue localizado y detenido pocas horas más tarde, en la localidad de Villena cuando se encontraba dentro del centro deportivo.

Durante las detenciones los presuntos autores no quisieron aportar datos que pudieran excluirlos de algún tipo de responsabilidad. De los registros practicados se pudo obtener una gran cantidad de sustancias. En concreto se intervinieron más de 450 paquetes entre cajas, botes y viales, de sustancias anabolizantes y medicación utilizada como apoyo de estas sustancias (algunas de ellas caducadas). También se intervino más de 2.500 euros en metálico y un vehículo de gama alta.

A los detenidos, dos varones españoles de 44 y 35 años, se les investiga por un delito contra la salud pública. Uno de ellos carecía de antecedentes pero el otro tenía varias detenciones por ilícitos de esta misma naturaleza.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de las localidades de Villena y Murcia, quedando la investigación abierta para la indagación sobre otros posibles autores que pudieran estar relacionados con estos hechos.