Jaume Anglada se encuentra en estado grave en la UVI del hospital de Son Espases pendiente de evolución, aunque fuentes cercanas a su familia han asegurado que su vida no corre peligro. El conocido cantante, de 52 años, sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones esta madrugada cuando su moto fue arrollada por un coche en la avenida Joan Miró de Palma, a la altura de Cala Major. El conductor del coche se dio a la fuga y fue detenido horas después por la Policía Local.

Fuentes del hospital de Son Espases han confirmado que Jaume Anglada permanece ingresado en estado grave en la UCI y que los médicos están muy pendientes de su evolución durante las próximas horas. Por su parte, fuentes cercanas a la familia del cantante han indicado que su vida no corre peligro, aunque tiene múltiples lesiones en todo el cuerpo.