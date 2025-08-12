Una niña de seis años edad ha fallecido esta tarde tras ser atropellada por una ambulancia que circulaba por el centro de València. El suceso ha tenido lugar hace unos minutos en la Calle San Vicente, a la altura del cruce con la plaza de San Agustín. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el atropello mortal, aunque los primeros indicios apuntan a que la menor habría irrumpido en la carretera cuando el semáforo estaba en rojo, sorprendiendo al conductor, que no ha tenido tiempo de reaccionar.