El incendio declarado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, en el que han resultado heridas dos personas y que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, ha evolucionado favorablemente y está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado en su cuenta de X de que ya ninguna carretera está cortada al tráfico.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha comentado que el fuego, que ha afectado por el momento a más de 1.000 hectáreas, ha tenido en sus inicios un "comportamiento explosivo" debido a una tormenta seca que ha afectado este lunes a la Comunidad de Madrid y que también ocasionó fuegos, ya controlados, en La Pedriza y Puebla de la Sierra.