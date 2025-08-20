Un altercado que acabó a tiros. La Guardia Civil ha detenido en Almoradí a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por disparar a un portero de un club de alterne de la Vega Baja, ha informado la Comandancia de Alicante. El disparo, efectuado a muy corta distancia, alcanzó a la víctima, de 41 años, en el abdomen y le causó lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia. El sospechoso, de quien inicialmente se sospechaba que podría haber huido a Murcia, ha podido ser localizado en otra población de la Vega Baja y ya se encuentra en prisión tras un mes de persecución por parte de las Fuerzas de Seguridad. Se le acusa de intento de asesinato. Lee aquí la noticia.