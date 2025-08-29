Salía cada tarde en bicicleta, mochila a la espalda, y volvía a casa con trofeos que ocultaba en vitrinas. No eran medallas ni copas, sino matrículas robadas de coches extranjeros. La Guardia Civil ha apresado en Calp a un hombre que se dedicaba a robar matrículas de los coches, tras un mes de investigaciones. El sospechoso se le imputan una treintena de robos, uno de ellos con violencia, cometidos en menos de una semana. Según las fuentes consultadas por este diario, el objetivo de los robos no era el uso de esas placas para aprovecharlas en otros hechos delictivos. Era puro coleccionismo. Los trofeos estaban guardados en un habitáculo oculto dentro de su vivienda, colocadas en vitrinas a modo de trofeos. Una colección que ha acabado en el juzgado de guardia.