La Guardia Civil ha vuelto a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas, tras recibirse cinco nuevas denuncias de otros puntos de la geografía nacional. Estos casos se suman a la decena que había ya presentadas y que motivaron su arresto. Las investigaciones se han llevado a cabo en el marco de la operación Campis. Al sospechoso se le imputan cinco nuevos delitos de estafa por la compraventa fraudulenta de estos vehículos. Esta actuación constituye la segunda fase de la operación, que en julio ya había culminado con su detención por la comisión de al menos una decena de ventas fraudulentas.