La Guardia Civil desarticula una red que robaba en empresas en la Comunidad Valenciana
Declaraciones de una portavoz de la Guardia Civil. Detenidas siete personas por cometer 20 robos en establecimientos y empresas de Castellón y Valencia. Anulaban los sistemas de alarma, inutilizaban las redes de comunicaciones y forzaban los accesos de las empresas y establecimientos para cometer los robos. Sustraían el dinero de las cajas fuertes y cajas registradoras y en ocasiones robaban productos alimenticios, herramientas, linternas y otros efectos. (Fuente: Guardia Civil)