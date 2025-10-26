Europa Press

La Guardia Civil desarticula una red que robaba en empresas en la Comunidad Valenciana

Declaraciones de una portavoz de la Guardia Civil. Detenidas siete personas por cometer 20 robos en establecimientos y empresas de Castellón y Valencia. Anulaban los sistemas de alarma, inutilizaban las redes de comunicaciones y forzaban los accesos de las empresas y establecimientos para cometer los robos. Sustraían el dinero de las cajas fuertes y cajas registradoras y en ocasiones robaban productos alimenticios, herramientas, linternas y otros efectos. (Fuente: Guardia Civil)