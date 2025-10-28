G.C.

2.400 plantas de marihuana intervenidas por la Guardia Civil en dos naves industriales de Aspe

La Guardia Civil ha desmantelado una importante plantación de marihuana ubicada en dos naves industriales del término de Aspe que aparentemente se dedicaban al aparcamiento de autocaravanas pero en el interior descubrieron más de 2.400 plantas en diferentes fases de crecimiento. Hasta el momento no se han practicado detenciones y se busca a los responsables de la plantación, a los que se imputa también un fraude de casi 200.000 euros con un enganche ilegal de luz. Más información