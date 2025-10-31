POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional interviene 2,5 millones de cigarrillos de contrabando en un camión en Muro

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando internacional de tabaco y de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa". En la operación han sido intervenidos más de 2.500.000 de cigarrillos que transportaban en un camión tráiler interceptado en un polígono de Muro y 5.200 litros de “gas de la risa” durante un registro en una nave industrial de Málaga. Más información