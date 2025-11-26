La Guardia Civil detiene en Sant Joan a un fugitivo buscado en Montenegro por asesinato y tráfico de armas

La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant a un fugitivo de 41 años reclamado por las autoridades de Montenegro por delitos graves relacionados con el crimen organizado, asesinato y tráfico de armas, entre otros. El arrestado estaba considerado por su país como uno de sus fugitivos más buscados y tenía en vigor una orden internacional de detención (OID) para su extradición.