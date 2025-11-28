Lucía Feijoo Viera

Conducción temeraria: así circulaba un joven de 25 años por la N-111

La Guardia Civil investiga a un conductor de 25 años, vecino de Logroño, por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser grabado circulando de forma claramente temeraria en la N-111. Las imágenes, obtenidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de La Rioja, forman parte de las diligencias que evidencian cómo el vehículo generó un grave peligro para la seguridad del tráfico, motivo por el que se han iniciado las actuaciones correspondientes.