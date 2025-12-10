Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Abraham Pérez

Registran la vivienda del presunto autor de la muerte a golpes de su pareja en Valencia

Un hombre ha sido detenido por matar presuntamente a golpes a su pareja, una mujer de 50 años, en Catarroja. La mujer se llamaba Natividad y se ha convertido en la quinta víctima de la violencia machista de este año en la Comunitat Valenciana tras morir el martes en el Hospital La Fe de València. Estaba ingresada en estado crítico en la UCI del centro sanitario desde la madrugada del sábado después de recibir una brutal paliza. Más información