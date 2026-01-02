Extinguido el incendio de una vivienda de Carabanchel con tres fallecidos y dos heridos / Europa Press

Extinguido el incendio de una vivienda de Carabanchel con tres fallecidos y dos heridos

Declaraciones del Jefe de guardia de Bomberos de Madrid, José Ignacio García, y del Jefe de guardia del Samur, Fernando Martínez. Los bomberos han asegurado que se han encontrado muchas dificultades para entrar a la vivienda porque tenían una puerta acorazada. Tras extinguir las llamas, se han encontrado tres personas fallecidas en el domicilio. Además, han tenido que atender a dos heridos más. (Fuente: Emergencias) Más información