Una falsa doctora y su hijo, detenidos por una red de estafas con víctimas en Alicante y otras provincias

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una mujer que ejercía como falsa médica, a su hijo y a la expareja de la presunta estafadora por recetar sin licencia y prescribir terapias inexistentes a personas con problemas físicos o psicológicos, ha informado la Guardia Civil. Entre las víctimas de sus estafas hay al menos una persona residente en la provincia de Alicante. Más información