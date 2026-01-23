Marta G. Brea

Operación Monterrey: cae un clan albanés tras la incautación de 200 kilos de cocaína llegados a través del puerto de Vigo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa a través de buques portacontenedores. El operativo se saldó con la intervención de 200 kilos que llegaron a través del Puerto de Vigo y se logró detener a ocho personas, de las cuales cinco entraron en prisión, como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. El grupo está compuesto por albaneses, gallegos, un francés y un letón que era el líder del entramado. Todos los extranjeros ingresaron en prisión provisional por orden del antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, hoy plaza de refuerzo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. La droga fue intervenida en un piso de la ciudad olívica. Más información