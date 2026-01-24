Europa Press

Continúan los trabajos de desmontaje y retirada de vagones del siniestro ferroviario de Adamuz

Imágenes de Continúan los trabajos de desmontaje y retirada de vagones Imágenes de los trabajos en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) realizados durante este sábado y centrados en la retirada de los vagones y restos de vagones de ambos trenes, para su posterior traslado.