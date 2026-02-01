Europa Press

La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor del homicidio de una mujer en 2005

Imágenes de un hombre usandosu tarjeta en un cajero de Terrassa, un fragmento de camiseta intervenido y una mujer de 38 años que fue hallada sin vida en 2005 en Barcelona. La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar al autor del homicidio de esta mujer. Los restos de la víctima fueron localizados en el paraje de Sant Pere Sacama de Olesa de Montserrat (Barcelona) (Fuente: Guardia Civil)