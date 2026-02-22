Europa Press

Se cumplen dos años del incendio del edificio de Campanar (Valencia)

Este domingo se cumplen dos años del incendio que el 22 de febrero de 2024 arrasó un edificio en el barrio de Campanar, en Valencia, y causó la muerte de diez personas, además de dejar sin vivienda a un centenar de familias. El inmueble se encuentra en proceso de rehabilitación integral desde hace más de seis meses. La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar ha convocado este domingo un acto conmemorativo del segundo aniversario del incendio, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, para recordar a las víctimas, rendirles homenaje y ensalzar la unidad y fortaleza de la comunidad vecinal.