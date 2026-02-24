Comunicado de Achraf Hakimi tras saber que será juzgado por presunta violación / Europa Press

El jugador del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por la presunta violación de una joven en 2023. Su abogado ha confirmado este martes que el futbolista se sentará en el banquillo por estas acusaciones y el defensa del conjunto francés ha asegurado que "espera con calma el juicio". "Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", ha escrito este martes por la mañana en su perfil de la red social X. (Fuente: PSG/ Europa Press)