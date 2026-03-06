Europa Press

Cae una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana

Imágenes de la Guardia Civil, en el marco de la operación "Qianlong" desarrollada en Segovia, Madrid y Toledo, que ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecientes a una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana, contrabando de tabaco, defraudación de fluido eléctrico y posible explotación laboral. Más información