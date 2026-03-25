Jesús Tavira sigue en paradero desconocido tras ser visto con dos personas el día de su desaparición / Rafa Arjones

Jesús Tavira sigue en paradero desconocido tras ser visto con dos personas el día de su desaparición

Las incógnitas sobre el paradero de Jesús Tavira tras su desaparición el pasado 18 de marzo en Alicante continúan una semana después. La Policía Nacional realiza desde entonces múltiples pesquisas para dar con su paradero, pero hasta ahora no hay certezas sobre lo que ha podido ocurrir realmente con Jesús Tavira, que subarrendó su empresa de chatarrería y ahora se dedica a un negocio de coches de segunda mano y también a realizar préstamos personales de dinero. Lo que sí parece tener claro la Policía es que la desaparición no guarda relación con el caso del asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del presidente de la CAM. Tavira compareció en 2019 como testigo en el juicio por este caso y declaró hasta en tres ocasiones en Comisaría, donde informó a la Policía de dos ciudadanos magrebíes que estaban esa tarde en el negocio donde sucedió el crimen, pero de los cuales se descartó luego su implicación. Más información