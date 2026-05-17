Europa Press

Un turismo atropella a un grupo de ciclistas en Brunete

Declaraciones de la jefa de Guardia de SUMMA 112, Ester Armela, quien ha explicado SUMMA ha atendido en el municipio de Brunete "un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y un grupo ciclista". Han atendido a siete ciclistas, (todos hombres de entre 25 a 50 años de edad): uno grave, cuatro moderados y dos leves. Todos trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. El conductor del turismo, de 19 años, ha sido atendido también por crisis de ansiedad. Imágenes de las actuaciones.