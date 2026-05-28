Lucía Feijoo Viera

Muere un trabajador tras golpearse con la pala de una retroexcavadora en un túnel de Cercanías de Madrid

Accidente laboral en el túnel del tren de la línea 5 de Cercanías entre las estaciones de Laguna y Embajadores en Madrid. Un hombre que realizaba labores de mantenimiento de la vía se golpeó en el pecho con la pala de una retroexcavadora. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112 el trabajador presentaba un trauma torácico severo y estaba en parada cardiorrespiratoria. Tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, solo pudieron confirmar su fallecimiento. También han intervenido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Policia Municipal, que es quien investiga los hechos.