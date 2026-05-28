La víctima de Rafa MIr relata dos agresiones sexuales y él defiende que fue "consentido" / Europa Press

La víctima de Rafa MIr relata dos agresiones sexuales y él defiende que fue "consentido"

Europa Press

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El futbolista Rafa Mir ha negado este jueves en la Audiencia de Valencia haber agredido sexualmente a una joven en su domicilio de Bétera, la noche del 31 de agosto de 2024, y ha asegurado, en una declaración en la que ha contestado únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido". La joven, por contra, ha relatado la doble agresión sexual por la que está acusado el jugador, cómo se puso "a llorar", que le costaba "respirar" y que le pidió que parara.