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La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes

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La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes / Europa Press

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La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes

Europa Press

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Imágenes del operativo de la Policía Nacional por el cual se ha desarticulado una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes entre España y Francia. La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares de España a Francia y viceversa; además, dos personas han sido detenidas y 15.800 euros en efectivo han sido intervenidos. (Fuente: Policía Nacional)

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