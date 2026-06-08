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La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes
Europa Press
Imágenes del operativo de la Policía Nacional por el cual se ha desarticulado una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes entre España y Francia. La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares de España a Francia y viceversa; además, dos personas han sido detenidas y 15.800 euros en efectivo han sido intervenidos. (Fuente: Policía Nacional)
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