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Un incendio forestal en Zaragoza deja más de 6.000 hectáreas calcinadas

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Un incendio forestal en Zaragoza deja más de 6.000 hectáreas calcinadas

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Varios incendios forestales mantienen en vilo este jueves a Aragón, con especial preocupación en las Cinco Villas, donde el incendio de Orés ya ha calcinado 6.000 hectáreas y afectado al núcleo urbano de Asín, uno de los cinco municipios que permanece desalojado junto a Orés, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Más información

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