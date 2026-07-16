PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un incendio forestal en Zaragoza deja más de 6.000 hectáreas calcinadas

Varios incendios forestales mantienen en vilo este jueves a Aragón, con especial preocupación en las Cinco Villas, donde el incendio de Orés ya ha calcinado 6.000 hectáreas y afectado al núcleo urbano de Asín, uno de los cinco municipios que permanece desalojado junto a Orés, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Más información