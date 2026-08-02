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Detenido en Gipuzkoa un menor líder de la organización internacional extremista 764

La Guardia Civil, Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, en una operación conjunta y coordinada, han detenido en Gipuzkoa a un menor de edad, de 17 años y nacionalidad española, considerado el principal referente en España de la organización extremista 764, una red transnacional que opera principalmente a través de internet y que busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables. Más información