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Un vecino del edificio donde se ha producido el incendio en Alberic: "Había mucho fuego"

Un vecino del edificio donde se ha producido el incendio en Alberic: "Había mucho fuego"

Fernando Bustamante

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Un vecino del edificio donde se ha producido el incendio en Alberic: "Había mucho fuego"

Fernando Bustamante

Alberic
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Tragedia de madrugada en la comarca de la Ribera Alta. Un hombre ha fallecido este viernes en un incendio registrado en el primer piso de una vivienda situada en la calle Andrés Montalbà de Alberic. La llamada de alerta se ha producido alrededor de las 3:00 horas de la mañana, movilizando de urgencia a un amplio dispositivo de emergencias. Más información

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