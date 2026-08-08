Lucía Feijoo Viera

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Prisión para el zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia

Juan Bautista G. C., el detenido por degollar a su expareja, Gloria, en su taller de zapatería del centro comercial Carrefour Infante de Murcia, ya dormirá este sábado en la cárcel de Sangonera, tras admitir ante la jueza de Lorca que acabó con la vida de la mujer, de 44 años y con quien tenía una hija de 5 en común. Dado que el sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil en el municipio de Puerto Lumbreras, desde ahí se le trasladó a la Comisaría de Policía Nacional más cercana: la de Lorca. Desde estas dependencias policiales fue llevado el hombre, este sábado por la mañana, hasta los juzgados de la Ciudad del Sol, para responder, ante la autoridad judicial de guardia (la de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia) por el crimen que él mismo confesó, en un mensaje a su compañero de trabajo, haber cometido. Más información