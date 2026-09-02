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Detienen a una pareja en Valencia por el homicidio de su hijo de 18 meses

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja de Castellón por un presunto delito de homicidio sobre uno de sus hijos, cuyo cadáver está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra en Santa Bárbara (Tarragona). El caso se destapó por la denuncia del abuelo paterno, que acudió a la Policía a comunicarles que su nuera le había llamado comunicándole el fallecimiento del bebé y que lo había enterrado en casa en una caja de cartón. Más información