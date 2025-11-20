Amazon invierte más de 700 millones de euros en innovación y 25 en formación / Europa Press

El Operations Innovation Lab de Vercelli en Italia es un ejemplo de Innovación de Amazon. Este hub forma parte de la inversión de 700 millones de euros que la compañía ha hecho en Europa. Esta alta tecnología consigue reducir los tiempos de entrega, aumentando su eficiencia y el respeto por el medio ambiente. Estas tecnologías automatizadas mejoran notablemente la visibilidad y trazabilidad de los pedidos, permitiendo también novedades para Prime Day. Además, durante 2026 la compañía va a invertir más de 25 millones en programas de formación en Europa. En conjunto, la integración de estas innovaciones se refleja directamente en una experiencia de compra más fluida, confiable, satisfactoria y rápida para el cliente. Más información