Bruselas acusa a TikTok de violar la ley servicios digitales por su diseño "adictivo" / Europa Press

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de no tomar las medidas necesarias para proteger a los usuarios del daño "físico y emocional" que puede generar el diseño "adictivo" de su plataforma, lo que viola la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y está castigado con multas de hasta un 6% del volumen de negocio global anual de la compañía sancionada. (Fuente: Ebs y Europa Press) Más información