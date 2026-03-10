Oleada de correos de "sextorsión": te piden casi mil euros en bitcoin para no publicar supuestos vídeos íntimos tuyos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha detectado una campaña masiva de correos fraudulentos que buscan extorsionar a los usuarios, haciéndoles creer que poseen vídeos comprometidos y exigiendo un pago en criptomonedas para evitar su difusión
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha lanzado una alerta por una campaña masiva de correos electrónicos de sextorsión que ya está llegando a miles de usuarios. Los mensajes amenazan con publicar supuestos vídeos íntimos del destinatario si no se realiza un pago en bitcoin de entre 750 y 950 dólares.
El objetivo de los ciberdelincuentes es claro: provocar miedo y presión psicológica para forzar un pago rápido.
El engaño que usan los ciberdelincuentes
Según explica Incibe, los atacantes aseguran en el correo haber infectado el ordenador o el móvil con un software espía indetectable. Con ese supuesto programa, dicen haber accedido a la cámara del dispositivo y grabado vídeos comprometidos de la víctima.
Después amenazan con enviar ese material a todos los contactos del correo o redes sociales si el usuario no paga la cantidad exigida en criptomonedas.
Para aumentar la presión, suelen incluir plazos muy cortos de pago, normalmente entre 48 y 50 horas.
La clave: todo es mentira
Incibe advierte de que se trata de un fraude automatizado. En realidad, los ciberdelincuentes no tienen ningún vídeo ni han hackeado el dispositivo.
Los mensajes utilizan textos genéricos basados en antiguas filtraciones de datos, lo que permite que el correo parezca más creíble. Pero el supuesto acceso a la cámara o al ordenador es completamente ficticio.
El instituto explica que estas campañas funcionan porque juegan con el miedo, la vergüenza y la urgencia, tres factores que pueden hacer que algunas personas paguen sin comprobar si la amenaza es real.
Qué hacer si recibes este correo
Incibe recomienda no responder al mensaje ni realizar ningún pago. Si has recibido uno de estos correos, lo mejor es reportarlo al propio instituto de ciberseguridad para ayudar a detectar la campaña.
En caso de haber pagado el chantaje, el organismo aconseja:
- Guardar todas las pruebas posibles, como correos electrónicos o capturas de pantalla del pago.
- Recurrir a testigos online que puedan verificar las evidencias.
- Denunciar el caso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Comprobar si hay contenido en internet
Por último, Incibe recomienda verificar si realmente existe algún contenido publicado en la red. Para ello se puede hacer "egosurfing", es decir, buscar el propio nombre en internet.
Si se detecta algún material personal publicado sin consentimiento, es posible solicitar su retirada ejerciendo el derecho al olvido.
El organismo insiste en que este tipo de mensajes son un intento de manipulación y extorsión, y recuerda que la gran mayoría de estos correos se basan únicamente en amenazas falsas diseñadas para asustar a las víctimas.
