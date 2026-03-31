Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas y funciones exclusivas / Europa Press

Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas y funciones exclusivas

Meta ha comenzado a probar la integración de un servicio de suscripción de pago Instagram Plus, que ofrecerá funciones exclusivas para el contenido compartido en historias, como el modo de vista previa, las listas de audiencia limitadas o la posibilidad de alargar las historias más de 24 horas. Tal y como ya lo adelantó la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg en enero de este año, Meta ha estado trabajando en la incorporación de un modelo de suscripción de pago con funciones exclusivas para las aplicaciones Instagram, Facebook y WhatsApp, de cara a impulsar "una mayor productividad y creatividad" y ofrecer "una experiencia premium".