Uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025' que más sorprendió anunciando su participación en el reality fue Álex Adrover... nadie esperaba que el actor se aventurase en un formato así, pero lo cierto es que lo está disfrutando al máximo. Él y su familia.

Patricia Montero se dejaba ver este fin de semana en la alfombra roja del Festival de Málaga y, además de mostrarse súper orgullosa de su marido, desvelaba que tiene un código secreto con él: "Hay uno".

Eso sí, la actriz no quiso confesar cuál es, pero sí admitía que lo hace "muchas veces" y que sus hijas también lo conocen, por lo que en cada conexión están muy atentas a lo que pueda hacer el concursante.

Aprovechando su presencia en Málaga, Patricia reconocía que es una gran fan de Pepa Flores y que de pequeña, debido a su parecido físico, la llamaban Marisol: "Mi madre me llevaba con trenzas todos los días. De hecho me llamaron para hacer la serie de Marisol, pero no podía porque estaba en 'Yo soy Bea', o sea, yo iba a ser 'Marisol'".

La intérprete desveló que ha sabido reinventarse, vivir y ser feliz sin que suene el teléfono, por eso no descarta encarnar a Belén Esteban en su biopic: "De lo que me echen, claro que sí".