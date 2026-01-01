Los looks de las Campanadas 2025: duelo de estilo entre Cristina Pedroche, Chenoa y Sandra Barneda / Europa Press

Los outfits de las presentadoras de las Campanadas dieron el pistoletazo de salida al inicio del año. Cristina Pedroche ha vuelto a despedir el año ante millones de espectadores y lo ha hecho luciendo un vestido elaborado a partir de fragmentos de los vestidos que la presentadora ha llevado en los últimos doce años. Quien se ha coronado vestida con un glamuroso vestido blanco firmado por Alejandro de Miguel ha sido Chenoa, que ha lucido una pieza exclusiva en pedrería con el blanco como absoluto protagonista. Tampoco se ha quedado atrás Sandra Barneda, con un conjunto cargado de simbolismo y sofisticación, pensado específicamente para destacar en un entorno nevado.